Нужно ли Гвардиоле уходить из «Сити», если он выиграет ещё и ЛЧ?

«Манчестер Сити» досрочно выиграл английскую Премьер-лигу. Предлагаем пройти опрос: нужно ли главному тренеру «горожан» Хосепу Гвардиоле уйти из клуба на пике, если ему покорится ещё и Лига чемпионов?

«Арсенал» уступил «Ноттингему» со счётом 1:0 в матче 37-го тура национального первенства. Единственный гол в матче забил форвард Тайво Авонийи, открывший счёт на 19-й минуте. Таким образом, отставание «канониров» от «горожан» составляет четыре очка. При этом у «Арсенала» остался один матч до конца сезона, а у «Манчестер Сити» — три.

«Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 81 очко после 36 матчей. «Ноттингем» находится на 16-й строчке, заработав 37 очков.