Гвардиола в 11-й раз выиграл национальный чемпионат
Поделиться
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в 11-й раз завоевал национальный чемпионат.
Испанский специалист выиграл пять трофеев с «Сити» (2017/2018, 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 и 2022/2023), три — с «Барселоной» (2008/2009, 2009/2010, 2010/2011) и ещё три — с «Баварией» (2013/2014, 2014/2015, 2015/2016). Гвардиола — первый тренер, побеждавший три раза подряд в Германии, Испании и Англии.
Также «Сити» под руководством 52-летнего испанца выигрывал Кубок лиги, дважды завоевал Суперкубок Англии и один раз брал Кубок.
В текущем сезоне «Манчестер Сити» Гвардиолы может выиграть требл. Команде предстоит сразиться с «Манчестер Юнайтед» и «Интером» в финалах Кубка Англии и Лиги чемпионов соответственно.
Комментарии
- 21 мая 2023
-
00:52
-
00:49
-
00:39
-
00:38
-
00:32
-
00:30
-
00:28
-
00:25
-
00:24
-
00:19
-
00:18
-
00:16
-
00:12
-
00:12
-
00:09
-
00:06
-
00:01
-
00:01
- 20 мая 2023
-
23:59
-
23:56
-
23:53
-
23:43
-
23:42
-
23:35
-
23:34
-
23:32
-
23:27
-
23:26
-
23:19
-
23:14
-
23:04
-
23:04
-
23:01
-
22:45
-
22:44
Партнерский контент