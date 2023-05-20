Гвардиола в 11-й раз выиграл национальный чемпионат

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в 11-й раз завоевал национальный чемпионат.

Испанский специалист выиграл пять трофеев с «Сити» (2017/2018, 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 и 2022/2023), три — с «Барселоной» (2008/2009, 2009/2010, 2010/2011) и ещё три — с «Баварией» (2013/2014, 2014/2015, 2015/2016). Гвардиола — первый тренер, побеждавший три раза подряд в Германии, Испании и Англии.

Также «Сити» под руководством 52-летнего испанца выигрывал Кубок лиги, дважды завоевал Суперкубок Англии и один раз брал Кубок.

В текущем сезоне «Манчестер Сити» Гвардиолы может выиграть требл. Команде предстоит сразиться с «Манчестер Юнайтед» и «Интером» в финалах Кубка Англии и Лиги чемпионов соответственно.