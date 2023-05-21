Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«В Первой лиге волчьи законы». Игнашевич прокомментировал выход «Балтики» в РПЛ

«В Первой лиге волчьи законы». Игнашевич прокомментировал выход «Балтики» в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич подвёл итоги выступления своей команды в текущем сезоне.

«Не хочется совершенно комментировать итог матча. Хочется итог сезона. Я поздравляю ребят с решением этой задачи. Они большие молодцы. Знали, сколько терпел и мучился город с решением этой задачи. Они большие молодцы. Я ещё раз их поздравляю.

Отдельная благодарность губернатору, председателю совета директоров. В этой лиге волчьи законы – большое спасибо за поддержку, помощь, которую они оказали. Благодарю весь менеджмент — они внесли вклад в наше общее дело», – передаёт слова Игнашевича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

В субботу, 20 мая, калининградцы проиграли «Рубину» со счётом 0:1 и позволили казанцам выйти на первое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги.

Несмотря на это, «Балтика» вышла в Российскую Премьер-Лигу впервые спустя 25 лет.

Материалы по теме
Рашид Рахимов: Игнашевич — супер. Построил в «Балтике» футбол, который хотел
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023