«В Первой лиге волчьи законы». Игнашевич прокомментировал выход «Балтики» в РПЛ

Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич подвёл итоги выступления своей команды в текущем сезоне.

«Не хочется совершенно комментировать итог матча. Хочется итог сезона. Я поздравляю ребят с решением этой задачи. Они большие молодцы. Знали, сколько терпел и мучился город с решением этой задачи. Они большие молодцы. Я ещё раз их поздравляю.

Отдельная благодарность губернатору, председателю совета директоров. В этой лиге волчьи законы – большое спасибо за поддержку, помощь, которую они оказали. Благодарю весь менеджмент — они внесли вклад в наше общее дело», – передаёт слова Игнашевича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

В субботу, 20 мая, калининградцы проиграли «Рубину» со счётом 0:1 и позволили казанцам выйти на первое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги.

Несмотря на это, «Балтика» вышла в Российскую Премьер-Лигу впервые спустя 25 лет.