Эдуард Мор: в матче с ЦСКА «Спартак» попробует сыграть в доминирование

Бывший защитник московского «Спартака», двукратный чемпион страны в составе красно-белых Эдуард Мор поделился ожиданиями от предстоящего дерби с ЦСКА.
«Это та игра, где очень сложно прогнозировать исход матча. Потому что, с одной стороны, ЦСКА весной набрал больше всех очков, а «Спартак» по результатам выглядит неубедительно. Но у «Спартака» бывали хорошие отрезки в матчах.
Хорошую игру ЦСКА я связываю с тем, что у команды есть стабильность состава — это один из главных плюсов. Но спартаковцы, безусловно, могут действовать в линии нападения ярче соперника, подбор игроков в атаке лучше. Однако у «Спартака» есть проблемы в обороне, состав меняется, нет стабильности, которая в этой линии очень важна. Плюс постоянно меняется схема. Из-за того, что команда много пропускала, Абаскаль стал искать другие варианты, пробовать схему с тремя центральными защитниками. Но это выглядело неубедительно.
Поэтому, я думаю, в предстоящем матче с ЦСКА красно-белые не будут играть в такой закрытый футбол, а попробуют сыграть в такое доминирование. Такие матчи у команды получаются лучше. Плюс, я надеюсь, в составе появится Джикия, и с его возвращением игра в обороне станет лучше», — приводит слова Мора «РБ Спорт».
Матч 28-го тура чемпионата России состоится в воскресенье, 21 мая. Начало игры — в 16:30 мск. Встреча первого круга между ЦСКА и «Спартаком» завершилась боевой ничьей — 2:2.
В турнирной таблице команды находятся рядом: ЦСКА опережает «Спартак» на четыре балла после 27 туров. Армейцы набрали 54 очка, в то время как красно-белые завоевали 50 баллов.
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