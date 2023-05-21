Видеообзор победы «Ахмата» в матче с «Химками»

Сегодня, 20 мая, «Ахмат» принимал «Химки» на стадионе «Ахмат-Арена» в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч закончился победой команды из Грозного со счётом 3:0.

На 28-й минуте полузащитник «Ахмата» Владислав Карапузов открыл счёт в матче, получив передачу от Евгения Лысцова и убежав на рандеву с голкипером «Химок». Гол 23-летнего игрока «Ахмата» остался единственным в первом тайме игры, больше команды друг другу не забивали.

В начале второго тайма футболист «Ахмата» Артём Тимофеев преимущество грозненцев удвоил. 29-летний российский полузащитник откликнулся на пас Дарко Тодоровича во вратарской соперника и точно пробил головой. А через 14 минут «Ахмат» забил и третий гол.

Отличился Евгений Харин, который подхватил отскок мяча и сделал счёт разгромным. Через 20 минут «Химки» пропустили ещё раз, но гол был отменён из-за зафиксированного у Гамида Агаларова офсайда.

Прямо сейчас «Ахмат» занимает пятую строчку в турнирной таблице после 28 проведённых матчей в РПЛ, имея на своём счету 49 очков. «Химки» — 15-е, у них в активе 18 турнирных баллов.