«Барселоне» вручили кубок за победу в чемпионате Испании

«Барселоне» на стадионе «Спотифай Камп Ноу» вручили трофей за победу в чемпионате Испании. Клуб обеспечил себе титул, победив «Эспаньол» (4:2) в гостевом матче 34-го тура в прошлое воскресенье, 14 мая. Церемония награждения состоялась после матча 35-го тура с «Реалом Сосьедад» (1:2).
«Барселона» получила трофей за победу в чемпионате Испании
Фото: Твиттер ФК «Барселона»
После завершения игры футболисты «Барселоны» остались на поле, а Серхио Бускетс как капитан команды поднялся к президентской ложе, чтобы получить трофей от Луиса Рубиалеса, президента Испанской федерации футбола. Бускетс вернулся на поле вместе с кубком, где присоединился к своим товарищам по команде, чтобы отпраздновать завоевание титула.
«Барселона» выиграла чемпионат Испании в 27-й раз. После 35-го из 38 туров на счету команды 85 очков, и она опережает «Реал», который провёл на матч меньше, на 14 баллов.
Топ голевых передач 34-го тура Ла Лиги
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