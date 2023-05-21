Абаскаль убежал в подтрибунное помещение сразу после финального свистка

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль убежал в подтрибунное помещение сразу после финального свистка в матче 28-го тура чемпионата России, в котором его команда одержала волевую победу над ЦСКА со счётом 2:1.

Это уже не первый подобный случай, когда наставник красно-белых после игры своей команды оперативно скрывается от всеобщего внимания.

В главном противостоянии 28-го тура «Спартак» дома одолел армейцев благодаря дублю Квинси Промеса. Победный мяч нидерландец забил на 90-й минуте, оказавшись первым на добивании после того, как его удар с 11-метровой отметки парировал Игорь Акинфеев.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Абаскаля занимают третье место, набрав 53 очка. Отставание от ЦСКА, идущего вторым, – один балл.