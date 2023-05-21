Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Наполи — Интер. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Промес — лучший бомбардир «Спартака» в истории чемпионатов России

Промес — лучший бомбардир «Спартака» в истории чемпионатов России
Комментарии

В воскресенье, 21 мая, проходит матч 28-го тура чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА. После первого тайма на табло ничья – 1:1.

В составе красно-белых забитым мячом отметился нидерландский форвард Квинси Промес. Таким образом, он стал лучшим бомбардиром «Спартака» в истории чемпионатов России. Это уже его 87-й гол в данном турнире.

Отметим, что у бывшего форварда красно-белых Егора Титова тоже имеется 87 забитых мячей в активе. Нападающий выступал в «Спартаке» на протяжении 16 лет (с 1992 по 2008 год).

Всего на счету Промеса 173 игры в Российской Премьер-Лиге, в которых он отметился 87 мячами и 40 ассистами. Нидерландец является самым результативным легионером в истории чемпионата России.

Материалы по теме
Вагнер Лав: если бы я продолжил выступать в России, то Промес вряд ли побил бы мой рекорд
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023