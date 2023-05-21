Федун – об удалении Соболева: у него детство играет в одном месте. Глупый поступок

Экс-владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о скандальном жесте нападающего красно-белых Александра Соболева в матче 28-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:1).

«Дерби по-прежнему является самым интересным матчем. Играли две сильные команды, но сегодня удача была на стороне «Спартака».

Что касается удаления Александра Соболева, всем было всё понятно, но это глупость, он не сдержался. Я бы его оштрафовал после игры, но решают другие люди. Соболев провёл цельный матч, но у него что ли детство играет в одном месте», – приводит слова Федуна РИА.

Напомним, на 67-й минуте главный арбитр матча Сергей Карасёв удалил игрока хозяев Александра Соболева и защитника ЦСКА Виллиана Рошу. Соболев сфолил на Роше и исполнил неприличный жест перед защитником, что и стало причиной удаления.

После победы в дерби «Спартак» набрал 53 очка и находится на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, отставая от ЦСКА на одно очко.