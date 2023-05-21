Федотов: можем себя только упрекнуть за то, что не реализовали свои моменты

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов обратился к игрокам команды в раздевалке после поражения в матче со «Спартаком».

«Парни, можем себя только упрекнуть, что не забиваем. Не реализовали эти подходы, наши моменты голевые, их было достаточно. Мы переиграли эту команду. Переиграли! Мне очень стыдно, горько и больно за это безобразие, которое тут творится, если честно. Но я вам аплодирую», — приводит слова Федотова пресс-служба армейцев.

Напомним, сегодня в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги встречались «Спартак» и ЦСКА. Финальный свисток Сергея Карасёва зафиксировал победу хозяев со счётом 2:1. В составе «Спартака» дублем отметился Квинси Промес, за армейцев забил Хесус Медина. На 69-й минуте арбитр матча Сергей Карасёв удалил с поля нападающего «Спартака» Александра Соболева и защитника гостей Виллиана Рошу.

Московский «Спартак» поднялся на третье место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги, набрав 53 очка в 28 матчах. ЦСКА располагается на второй строчке, заработав 54 очка по итогам 28 туров.