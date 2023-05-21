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«Спартак» обыграл ЦСКА и сократил отставание от армейцев до минимального

Завершился матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Спартак» и ЦСКА. Финальный свисток Сергея Карасёва зафиксировал победу хозяев со счётом 2:1.

Первый тайм завершился вничью – 1:1. На 37-й минуте гостей вывел вперёд Хесус Медина. Спустя три минуты восстановил равновесие на табло Квинси Промес.

На 69-й минуте Карасёв удалил с поля нападающего «Спартака» Александра Соболева и защитника гостей Виллиана Рошу. Под занавес матча Виктор Мозес заработал пенальти, и приговор взялся исполнить Промес. Игорь Акинфеев отразил удар нидерландского форварда, но Квинси раньше всех успел на добивание.

Московский «Спартак» поднялся на третье место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги, набрав 53 очка в 28 матчах. ЦСКА располагается на второй строчке, заработав 54 очка по итогам 28 туров.