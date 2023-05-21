Сенников: без Дзюбы и Пиняева атака «Локомотива» выглядит скудно

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников оценил победу железнодорожников в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (1:0).
«Не показалось ли, что «Локомотив» отскочил? Я бы так не сказал, игра больше тянула на ничейный результат. Грамотные замены в концовке и реализация сыграли за хозяев. Миранчук вышел и здорово сыграл, «Факел» же свои моменты не реализовал.
У Камано еще был момент в первом тайме. Конечно, нападение команды в отсутствие Дзюбы и Пиняева выглядит скудно, но оборона команды радует. Снова сыграли на ноль, игроков можно похвалить. В отсутствии лидеров тяжело играть. Сильно ли от Дзюбы и Пиняева зависит команда? В атаке да, их не хватает.
Когда Дзюба и Пиняев выходили на поле вместе с Глушенковым, все выглядело иначе. Изидор пока не готов выходить в стартовом составе, ему лучше выходить на замену пока что. Тренерскому штабу есть на что обратить внимание», — сказал Сенников в интервью Евро-Футбол.Ру
«Локомотив» накануне обыграл «Факел» в матче 28-го тура РПЛ со счётом 1:0 благодаря голу Антона Миранчука.
- 21 мая 2023
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