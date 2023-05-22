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Il Matino: сделка по переходу Ким Мин Джэ в «Манчестер Юнайтед» практически завершена

Il Matino: сделка по переходу Ким Мин Джэ в «Манчестер Юнайтед» практически завершена
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Защитник «Наполи» Ким Мин Джэ близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Il Matino, сделка по переходу футболиста в английский клуб практически завершена. Отмечается, что для него уже обустроен дом в Манчестере.

Ранее сообщалось, что кореец будет зарабатывать в команде Эрика тен Хага 9 миллионов евро в год.

Кореец проводит дебютный сезон в европейских топ-5 чемпионатах. Ким Мин Джэ в первом же сезоне выиграл с «Наполи» чемпионат Италии.

Ким Мин Джэ перешёл в итальянский клуб летом 2022 года из турецкого «Фенербахче», сумма сделки составила € 18,05 млн. За «Наполи» защитник принял участие в 43 матчах, забил два мяча и отдал две голевые передачи.

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