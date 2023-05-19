10 лучших матчей сэра Алекса Фергюсона как тренера. Тут не только «Манчестер Юнайтед»

Десять лет назад, 19 мая 2013 года, сэр Алекс Фергюсон отработал последний матч в качестве главного тренера. В последнем туре АПЛ-2012/2013 «Манчестер Юнайтед» гостил у «Вест Бромвича», и обе команды покуражились, забив десять голов. К счёту 5:5 всё располагало: «МЮ» уже был чемпионом, «ВБ» комфортно себя чувствовал на восьмой позиции. Можно было и повеселиться.
«Манчестер» забил три в первые полчаса, «Вест Бром» – столько же с 81-й по 86-ю. Фергюсон провёл матч на тренерской скамейке, будто бы примеряя роль зрителя. Три пропущенных гола и ошибки обороны в концовке его, кажется, уже мало интересовали. На поле сэр Алекс смотрел отрешённым взглядом: грандиозное приключение, начавшееся в 1974 году в скромном шотландском клубе «Ист Стерлингшир», подошло к концу. Больше двух (!) тысяч игр как тренер «Ист Стерлингшира», «Сент-Миррена», «Абердина», сборной Шотландии и «МЮ».
В честь юбилея с последнего матча великого тренера мы решили собрать рейтинг матчей сэра Алекса. А вот сформировать позиции предлагаем вам: для выбора используйте кнопки ▲▼.
«МЮ» — «Бавария» — 2:1: финал Лиги чемпионов — 1998/1999
История пишет героические главы, а финал ЛЧ 1999 года стал воплощением футбольной эпопеи. И зашил в ДНК «Манчестер Юнайтед» способность верить, даже если кажется, что всё пропало.
«МЮ» — «Бавария» — 2:1: финал Лиги чемпионов
Фото: Alex Livesey /Allsport
Именно так и было на «Камп Ноу» до 90-й минуты. «Юнайтед» пришлось выходить на финал без Роя Кина и Пола Скоулза – двух важнейших игроков центра поля и исключительных лидеров. Алекс Фергюсон перестроил всю полузащиту: в центре играли Никки Батт и Дэвид Бекхэм, Райан Гиггз – справа, а Йеспер Блумквист – слева. Да ещё сломался центрдеф Хеннинг Берг – вместо него вышел Ронни Йонсен. Как раз он и «привёз» штрафной на шестой минуте, который реализовал Марио Баслер.
Лотар Маттеус спустя годы вспоминал, что «Бавария» доминировала 89 минут: «Это было одностороннее движение». Фергюсон отчасти согласен: «Справедливо будет сказать, что в тот вечер нам немного повезло. «Бавария» была лучшей командой до последних 20 минут, когда мы взялись создавать моменты». В общем, соперники были достойны друг друга: «МЮ» мог сравнивать счёт, «Бавария» – уходить в отрыв. Удача бьющим не благоволила, а вратари (Шмейхель, Кан, ух!) были слишком хороши.
К 90-й минуте большая часть аудитории (и особенно немецкие фанаты) ожидала, что матч так и завершится с единственным голом. Президент УЕФА Леннарт Юханссон даже пошёл готовиться к церемонии награждения, не дожидаясь финального свистка. Однако Фергюсону удалось сохранить заряд надежды у своих футболистов. Есть полулегендарная история, что в перерыве тренер сказал: «Если проиграете, будете уходить с поля мимо кубка. Кубка, который вам нельзя будет взять в руки. Это худшее чувство в мире».
Игру перевернули две замены: Тедди Шерингем и Уле-Гуннар Сульшер за основное время пробить Оливера Кана не смогли. Зато в добавленное джокеры сработали: два угловых, суматоха, перегруз футболистов в красных футболках в штрафной – и всего за три минуты победа ушла к другому. 90:36 и 92:17 – цифры триумфа.
«Футбол, чёрт возьми», – ёмко охарактеризовал произошедшее Ферги. Спустя годы сэр Алекс сказал, что это был самый важный матч в его карьере. Требл, чёрт возьми!
Голы: 0:1 – Баслер, 6, 1:1 – Шерингем, 90+1, 2:1 – Сульшер, 90+3.
«Челси» — «МЮ» — 1:1 (5:6 пен.): финал Лиги чемпионов — 2007/2008
В чемпионате Англии «МЮ» доминировал и до сих пор является рекордсменом по титулам (20 штук). А вот с еврокубками было тяжело: Фергюсон взял лишь две Лиги чемпионов, так что еврокубок максимально ценил. Настолько, что обязательно устраивал какие-нибудь сюрпризы сопернику. Как перетасовка в полузащите в 1999-м. Или перевод Криштиану Роналду налево и появление Оуэна Харгривза на позиции правого хавбека в московском финале 2008-го. Из-за этого пришлось отцепить от финала Пак Чжи Суна, который проводил отличный сезон. Позже Фергюсон публично извинился перед игроком. Но «Манчестер» должен был сдержать яркие фланги «Челси» (Флоран Малуда и Джо Коул), кроме того, прикрыть Пола Скоулза. Фергюсон обещал ветерану, что в финале-2008 он точно сыграет – закроет гештальт из 99-го.
«Челси» — «МЮ» — 1:1 (5:6 пен.)
Фото: radford/Corbis via Getty Images
Матч был равным, хотя со второго тайма проходил с преимуществом лондонцев. «Юнайтед» забуксовал в игровом плане, но сохранил уверенность и ментально был сильнее. Даже такие взрывоопасные парни, как Карлос Тевес, держались. А вот Дидье Дрогба получил красную за лишние эмоции.
Серия пенальти – тот ещё блокбастер. Естественно, у «МЮ» единственный пенальти смазал лучший игрок сезона, Роналду. Однако никто даже предствить не мог, что глыба Джон Терри поскользнётся в решающий момент. Позже Фергюсон говорил: «Судьба приложила руку к нашей победе». Возможно, значит, Судьба в тот день направляла и Эдвина ван дер Сара. Ставка на голкипера-ветерана, который в 2005 году пришёл в «МЮ» и играл в финале в возрасте 38 лет, сыграла в удивительно нужный момент. Ван дер Сар переиграл Николя Анелька и взял решающий удар. «Это нельзя считать случайностью. Когда речь идет о последней и самой важной игре сезона, на первый план выходят опыт и умение терпеть до последнего», – резюмировал сэр Алекс.
«МЮ» — «Реал» — 4:3: четвертьфинал ЛЧ сезона-2002/2003
Один из лучших матчей в истории Лиги чемпионов запомнился не только торжеством атаки, но и множеством сложных тренерских решений. Первая встреча в Мадриде ставила «МЮ» в позицию отыгрывающегося, но с хорошими шансами – 1:3.
«МЮ» — «Реал» — 4:3: четвертьфинал ЛЧ
Фото: Bongarts/Getty Images
Перед ответной игрой сэр Алекс Фергюсон потерял из-за перебора жёлтых Пола Скоулза и Гари Невилла. По позиции их заменили Хуан Себастьян Верон и Уэс Браун. Однако в запасе остался Дэвид Бекхэм. Позже Фергюсон объяснял, что не мог оставить на скамейке Уле-Гуннара Сульшера – в такой крутой форме тот был. Всё так, если бы не слухи о переходе Бэкса в «Реал» и конфликт Дэвида с тренером. Рана от прилетевшей бутсы только зажила.
Старт ответного матча был кошмарным для «МЮ»: хозяева вжались и пропустил уже на 12-й минуте. Великолепный Роналдо начал бенефис. Под конец тайма «Юнайтед» организовал ответный гол – и вот тут футбол сошёл с ума. Парни в красном рванули к чужим воротам, потому что поверили, что дома, как вспоминал Райан Гиггз, «могут отыграть любой гандикап». Парни в чёрном ощутили вкус открытого футбола. Надежды на оборону рассыпались – началась рубка. Хаос провоцировал ошибки и свободные зоны. Идеальная среда для Роналдо, который к 59-й сделал хет-трик. Вскоре Висенте дель Боске заменил бразильца, и впервые в истории трибуны «Олд Траффорд» стоя аплодировали футболисту с «Ronaldo» на спине.
До явления в Манчестере португальского Ronaldo оставалось несколько месяцев, а пока солировала другая легендарная «семёрка». Фергюсон отправил Бекхэма на поле на 63-й минуте, и на 71-й он галактически пробил со штрафного – 3:3. Игроки «Реала» в полушутливой форме спрашивали, когда Дэвид переезжает в Мадрид и нравится ли ему форма. «А я всё пытался изменить исход матча, – сетовал Бэкс. – Это не были попытки задеть меня, просто они так были уверены в победе». Заряженность Бекхэма впечатляла, но и весь «Юнайтед» до финального свистка летел в атаку. Хотя было ясно, что «плюс два» в Мадриде – это слишком. Но победу «красная армия» Фергюсона всё-таки вырвала – Руд ван Нистелрой продрался в штрафную, и Бэкс добил мяч, который катился от Ивана Эльгеры.
После матча сэр Алекс восхищался Роналдо: «Его третий гол – что-то невероятное, какой удар! Ничего нельзя сделать с тем, кто создаёт такие моменты. Поэтому он один из лучших». Оценить настоящий талант и особенную работу Фергюсон всегда умел.
Голы: 0:1 – Роналдо, 12, 1:1 – Ван Нистелрой, 43, 1:2 – Роналдо, 51, 2:2 – Эльгера (а), 53, 2:3 – Роналдо, 59, 3:3 – Бекхэм, 71, 4:3 – Бекхэм, 84.
«МЮ» — «Арсенал» — 8:2: АПЛ сезон-2011/2012
Кошмар Арсена Венгера и один из лучших матчей «МЮ» в истории. Причём «Арсенал» в первом тайме был не так плох, но это был момент, когда у одной команды получалось всё, а другая – рассыпалась. Это был идеальный день для всех парней в красных футболках. Дэнни Уэлбек забил с двумя висящими на плечах защитниками, Давид де Хеа легко взял пенальти от Робина ван Перси, Эшли Янг без проблем «крутил» издали в девятку, а Уэйн Руни вообще дважды забил со штрафного.
«МЮ» — «Арсенал» — 8:2: АПЛ сезон-2011/2012
Фото: PA Images via Getty Images
К 41-й минуте «Юнайтед» вёл 3:0, перед перерывом Тео Уолкотт сократил счёт и подарил болельщикам «Арсенала» надежду. От этого итоговый результат ещё больнее.
Во втором тайме команда Алекса Фергюсона продолжила ломать соперника и забила пять. Под конец матча Карл Дженкинсон удалился на второй жёлтой, что спровоцировало два гола в ворота Войцеха Щенсного. Поляк, конечно, поплыл, но и реализация «МЮ» в этом матче феноменальная: из 14 ударов в створ – восемь голов.
«МЮ» — «Тоттенхэм» — 5:2: АПЛ сезон-2008/2009
Как перевернуть провальный матч — только по этой теме можно было собрать рейтинг. Сколько ярких камбэков было с одним «Тоттенхэмом»! Самый очевидный претендент – игра на «Уайт Харт Лейн» в сентябре 2001-го, где к перерыву «шпоры» выигрывали 3:0, в раздевалке Фергюсон сказал: «Парни, это же «Тоттенхэм». И «Юнайтед» снёс противника, забив пять за второй тайм. Но в то время между «Юнайтед» и «Хотспур» была пропасть. Расхлябанный первый тайм (посмотрите, как игроки в красных футболках стоят, пока «шпоры» забивают второй) и полное включение во втором.
«МЮ» — «Тоттенхэм» — 5:2: АПЛ сезон-2008/2009
Фото: Martin Rickett/PA Images via Getty Images
Весной 2009-го разница в классе была не такой существенной. «Тоттенхэм» уже заглядывался на топ-4, пускай и был в середине таблицы. Важнее был даже момент: 34-й тур, «МЮ» возглавлял таблицу, но отрыв от «Ливерпуля» – всего шесть очков. Потенциальное фиаско дома добавляло нервов на финише. Тем более что до этого уже случались победы с налётом чуда, когда 17-летний Федерико Македа удачно вышел на замену против «Астон Виллы» (3:2) и «Сандерленда» (2:1). Команда должна была проявить чемпионский характер, и в первом тайме для этого всё сложилось.
За три минуты (с 29-й по 32-ю) «Тоттенхэм» устроил два нокдауна. 0:2 к перерыву – достойное препятствие, которое необходимо героически преодолеть. Фергюсон перестроил нападение – вместо Нани вышел Карлос Тевес – сыграв ва-банк. Да, во втором тайме поплыл вратарь «ТХ» Эурельо Гомес, но «Юнайтед» сделал максимум для этого. Руни, Роналду, Бербатов и Тевес – это даже звучит страшновато. Итог: пять голов за 22 минуты. После такого завершить чемпионат с титулом было делом техники.
«Абердин» — «Реал» — 2:1 (д.в.): финал Кубка обладателей кубков — 1982/1983
Хотя шотландский период Александра Фергюсона датирован концом 70-х – началом 80-х, это важнейший этап для становления тренера. «Абердин» – первый клуб, где амбиции парня из Глазго прорвались. Да, Ферги выигрывал Первый дивизион с «Сент-Мирреном», но «Абердин» позволял мыслить масштабно. Стать лучше, чем «Старая фирма» (то есть «Селтик» и «Рейнджерс») – полдела, решил Алекс. Вывести провинциальный клуб на уровень лучших в Европе – вот это достойная цель. И в 1983 году это удалось.
«Абердин» — «Реал» — 2:1
Фото: Peter Robinson/EMPICS via Getty Images
Лучше всего о том финале Кубка обладателей кубков сказал Альфредо Ди Стефано, главный тренер «Реала»: «У «Абердина» есть то, что нельзя купить: это душа, командный дух, основанный на семейных традициях». И тот матч действительно был триумфом воли. Жутко размокшее от дождя поле стадиона в Гётеборге мешало плести кружева атак, оставалось рубиться на каждом сантиметре. И футболисты «Абердина» с удовольствием делали это, выдирая мяч у испанцев. Команда Фергюсона прекрасно знала, в чём хороша и где слабые точки противника.
Чтобы не показалось, будто тот Кубок обладателей кубков выиграли какие-то удачливые ноунеймы, финал стоит воспринимать в связке с 1/4 финала. В ответной игре (первая – 0:0) «Абердин» дома прихлопнул «Баварию» – 3:2. И там дерзкие парни Ферги тоже были заслуженно сильнее.
Голы: 1:0 – Блэк, 7, 1:1 – Хуанито, 15, 2:1 – Хьюит, 112.
«МЮ» — «Барселона» — 1:0: ответный полуфинал ЛЧ сезона-2007/2008
Фергюсон – великий тренер не только из-за громадного музея трофеев или количества команд-проектов. Он ещё и прагматик, который для достижения результата готов выстраивать свою игру от соперника. Таких примеров было много, полуфинал ЛЧ с «Барселоной» – мастер-класс.
«МЮ» — «Барселона» — 1:0: ответный полуфинал ЛЧ
Фото: Etsuo Hara/Getty Images
В 2008-м «Барселона» Франка Райкарда доживала последние месяцы, но всё-таки пугала. Во-первых, у «МЮ» традиционно не складывается с испанскими командами. Да и состав «Барсы» звучал солидно: скоро все эти Хави, Иньеста, Месси, Пуйоль изучат тики-таку и станут лучшей командой Европы. Да и Месси уже тогда начал проявлять инопланетные признаки.
Первая игра завершилась без голов, но с не забитым от Роналду пенальти. Играть с «Барсой» в открытый футбол было чревато, поэтому сэр Алекс решил засушить ответную игру и использовать один шанс, который обязательно возникнет. Матч примечателен ещё и появлением Криштиану Роналду на позиции центрфорварда. Не то чтобы это была совсем новая практика, но всё-таки №7 чаще занимал позицию вингера.
Так и вышло: «Барса» смогла лишь трижды пробить в створ, а «МЮ» – вообще нанёс два удара. Зато с 14-й минуты вёл в счёте: это Пол Скоулз получил несколько секунд свободного времени и шарахнул по воротам издали. Дальше задача была простой: всю энергию конвертировать в оборону. На каждом игроке «Барсы» висело несколько оппонентов, так что даже гениальности Месси не хватило.
«МЮ» — «Арсенал» — 6:1: АПЛ сезон-2000/2001
В отличие от 8:2 в 2011 году, этот разгром «Арсенала» случился по ходу сезона, в 28-м туре. «МЮ» к тому моменту занимал первую строчку, «Арсенал» шёл следом. Правда, стоит отметить разницу в очках (+13) и забитых-пропущенных (+42). Команда Фергюсона безжалостно атаковала, забив 59 голов, и пропустила лишь 17. Свербило, что в первом круге именно «Арсенал» нанёс «МЮ» поражение – 1:0 на «Хайбери».
«МЮ» — «Арсенал» — 6:1: АПЛ сезон-2000/2001
Фото: A Images via Getty Images
Это, конечно, был матч, в котором у одних получалось всё, а другие – вынимали мяч из ворот. Помимо реализации, «МЮ» играл вдохновенно и креативными ходами создавал «канонирам» нерешаемые задачи. Дуайт Йорк летал по полю, оформив хет-трик к 23-й минуте. Да и в целом уже после первого тайма всё было настолько понятно (5:1), что на второй тайм обе команды вышли не особенно мотивированные.
Голы: 1:0 – Йорк, 3, 1:1 – Анри, 16, 2:1 – Йорк, 18, 3:1 – 22, 4:1 – Кин, 26, 5:1 – Сульшер, 38, 6:1 – Шерингем, 90.
«МЮ» — «Ипсвич» — 9:0: АПЛ сезон-1994/1995
Тот «Манчестер Юнайтед» дважды примерял корону АПЛ, но к матчу с «Ипсвичем» Алекс Фергюсон столкнулся с несколькими проблемами. В сезоне-1994/1995 «Юнайтед» вылетел из ЛЧ на стадии группы, в чемпионате лидировал «Блэкберн», Эрик Кантона перезагружался в режиме «длительная дисквалификация», а Андрей Канчельскис подал прошение на трансфер. В общем, было сложно. «Ипсвич» – не самый удобный соперник, в первой части сезона «МЮ» проиграл им на выезде – 3:2. Футболисты «Ипсвича» так бурно радовались, что «дьяволы» затаили обиду.
«МЮ» — «Ипсвич» — 9:0: АПЛ сезон-1994/1995
Фото: PA Images via Getty Images
При правильной настройке это был хороший момент, чтобы высвободить негативную энергию. И Ферги подобрал идеальные аккорды: «Манчестер» учинил самую крупную победу, позволив «Ипсвичу» лишь раз пробить в створ. Царил Энди Коул, который только-только перешёл из «Ньюкасла» за рекордные по тем временам £ 6 млн (плюс обмен на Кейта Гиллеспи). «Ипсвичу» достался пента-трик.
Голы: 1:0 – Кин, 15, 2:0 – Коул, 19, 3:0 – Коул, 37, 4:0 – Коул, 52, 5:0 – Хьюз, 53, 6:0 – Хьюз, 59, 7:0 – Коул, 65, 8:0 – Инс, 68, 9:0 – Коул, 87.
«Ньюкасл» — «МЮ» — 0:1: АПЛ сезон-1995/1996
Одна из лучших чемпионских гонок между «Юнайтед» и «Ньюкаслом». Перед тем сезоном Алекс Фергюсон пересобирал команду: Пол Инс, Андрей Канчельскис и Марк Хьюз ушли. Вместо трансферов на вход Фергюсон подтянул к основе молодёжь из выпуска 1992 года. Скоулз, братья Невиллы, Бекхэм и Батт – эти фамилии никто не знал. Резкое омоложение состава «МЮ» бывший игрок «Ливерпуля», а впоследствии комментатор Алан Хансен оценил легендарной фразой: «Ты не выиграешь ничего с детьми». Ну-ну.
«Ньюкасл» — «МЮ» — 0:1: АПЛ сезон-1995/1996
Фото: Staff/Mirrorpix/Getty Images
«Сороки» уступили первую строчку после поражения «Ливерпулю»: матч на «Энфилде» закончился голом Стэна Коллимора на 92-й минуте и итоговыми 4:3. Однако уверенность «Ньюкасла» пошатнулась раньше, а конкретно 4 марта 1996 года.
«Манчестер Юнайтед» приехал на «Сент-Джеймс Парк», чтобы поставить выскочек на место. И кто, если не Эрик Кантона, вернувшийся после дисквалификации и вновь принявший статус лидера, должен был забить. Это была не самая яркая победа, но максимально расчётливая. Фергюсону были нужны эти три очка, чтобы зарядить своих и заставить нервничать визави Кевина Кигана.
Оформив нужный результат, Фергюсон использовал фирменный приём (повторит в 2007-м и 2009-м) и нагнетал давление через медиа. Алекс со злой иронией проходился по всем соперникам «Ньюкасла», намекая, что они слишком быстро сдаются. Киган взорвался в прямом эфире Sky Sports: «Раньше я молчал, но после этих слов Фергюсон опустился в моих глазах. Можете передать ему, что «Ньюкасл» по-прежнему бьётся за титул, а «МЮ» ещё нужно показать что-то против «Мидлсбро». Я надеюсь, что мы опередим Фергюсона. И я буду счастлив, если это произойдёт». Не получилось: два последних тура «Ньюкасл» сыграл вничью – 1:1, а вот «МЮ» как раз обыграл «Боро».
Гол: 0:1 – Кантона, 52.
Какого матча не хватает? Расскажите в комментариях!
- 19 мая 2023
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