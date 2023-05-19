10 лучших матчей сэра Алекса Фергюсона как тренера. Тут не только «Манчестер Юнайтед»

«МЮ» — «Бавария» — 2:1: финал Лиги чемпионов — 1998/1999

История пишет героические главы, а финал ЛЧ 1999 года стал воплощением футбольной эпопеи. И зашил в ДНК «Манчестер Юнайтед» способность верить, даже если кажется, что всё пропало.

«МЮ» — «Бавария» — 2:1: финал Лиги чемпионов Фото: Alex Livesey /Allsport

Именно так и было на «Камп Ноу» до 90-й минуты. «Юнайтед» пришлось выходить на финал без Роя Кина и Пола Скоулза – двух важнейших игроков центра поля и исключительных лидеров. Алекс Фергюсон перестроил всю полузащиту: в центре играли Никки Батт и Дэвид Бекхэм, Райан Гиггз – справа, а Йеспер Блумквист – слева. Да ещё сломался центрдеф Хеннинг Берг – вместо него вышел Ронни Йонсен. Как раз он и «привёз» штрафной на шестой минуте, который реализовал Марио Баслер.

Лотар Маттеус спустя годы вспоминал, что «Бавария» доминировала 89 минут: «Это было одностороннее движение». Фергюсон отчасти согласен: «Справедливо будет сказать, что в тот вечер нам немного повезло. «Бавария» была лучшей командой до последних 20 минут, когда мы взялись создавать моменты». В общем, соперники были достойны друг друга: «МЮ» мог сравнивать счёт, «Бавария» – уходить в отрыв. Удача бьющим не благоволила, а вратари (Шмейхель, Кан, ух!) были слишком хороши.

К 90-й минуте большая часть аудитории (и особенно немецкие фанаты) ожидала, что матч так и завершится с единственным голом. Президент УЕФА Леннарт Юханссон даже пошёл готовиться к церемонии награждения, не дожидаясь финального свистка. Однако Фергюсону удалось сохранить заряд надежды у своих футболистов. Есть полулегендарная история, что в перерыве тренер сказал: «Если проиграете, будете уходить с поля мимо кубка. Кубка, который вам нельзя будет взять в руки. Это худшее чувство в мире».

Игру перевернули две замены: Тедди Шерингем и Уле-Гуннар Сульшер за основное время пробить Оливера Кана не смогли. Зато в добавленное джокеры сработали: два угловых, суматоха, перегруз футболистов в красных футболках в штрафной – и всего за три минуты победа ушла к другому. 90:36 и 92:17 – цифры триумфа.

«Футбол, чёрт возьми», – ёмко охарактеризовал произошедшее Ферги. Спустя годы сэр Алекс сказал, что это был самый важный матч в его карьере. Требл, чёрт возьми!

«Манчестер Юнайтед» — «Бавария» — 2:1, Лига чемпионов — 1998/1999, финал

Голы: 0:1 – Баслер, 6, 1:1 – Шерингем, 90+1, 2:1 – Сульшер, 90+3.