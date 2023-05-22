Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Первый тренер Соболева: Сашу провоцировали сорок минут, но не надо было так реагировать

Первый тренер Соболева: Сашу провоцировали сорок минут, но не надо было так реагировать
Аудио-версия:
Комментарии

Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Спартака» Александра Соболева, высказался о поступке игрока во время матча 27-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:1).

«Нельзя так себя вести. Саша немного не сдержал эмоции. Да, его провоцировали сорок минут, но не надо было так реагировать. Он всегда был очень азартным и вспыльчивым игроком. С ним такое случалось часто. Он может испытывать множество эмоций во время игры и не всегда с этим справляется. Он тонет в эмоциях, которые приводят к такому поведению. Ему сложно оставаться хладнокровным. Ему нужно с этим очень хорошо поработать, дальше так делать не нужно. Думаю, пару матчей он пропустит из-за этого жеста», — приводит слова Горбунова Sport24.

Напомним, во время матча с ЦСКА Соболев после одного из единоборств во втором тайме показал неприличный жест Виллиану Роше, указывая на свой пах.

После этого Роша апеллировал к арбитру и повторил непристойный жест, обращаясь к лайнсмену. Оба футболиста были удалены с поля.

Материалы по теме
«Он будет наказан». Абаскаль публично разнёс Соболева, а Роша назвал форварда клоуном
«Он будет наказан». Абаскаль публично разнёс Соболева, а Роша назвал форварда клоуном
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023