Первый тренер Соболева: Сашу провоцировали сорок минут, но не надо было так реагировать

Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Спартака» Александра Соболева, высказался о поступке игрока во время матча 27-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:1).
«Нельзя так себя вести. Саша немного не сдержал эмоции. Да, его провоцировали сорок минут, но не надо было так реагировать. Он всегда был очень азартным и вспыльчивым игроком. С ним такое случалось часто. Он может испытывать множество эмоций во время игры и не всегда с этим справляется. Он тонет в эмоциях, которые приводят к такому поведению. Ему сложно оставаться хладнокровным. Ему нужно с этим очень хорошо поработать, дальше так делать не нужно. Думаю, пару матчей он пропустит из-за этого жеста», — приводит слова Горбунова Sport24.
Напомним, во время матча с ЦСКА Соболев после одного из единоборств во втором тайме показал неприличный жест Виллиану Роше, указывая на свой пах.
После этого Роша апеллировал к арбитру и повторил непристойный жест, обращаясь к лайнсмену. Оба футболиста были удалены с поля.
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