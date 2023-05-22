Тихонов: «Пари НН» ещё сохраняет шансы выбраться из зоны стыков

Бывший полузащитник московского «Спартака» Андрей Тихонов высказался о предстоящем матче 28-го тура Российской Премьер-лиги между «Пари Нижний Новгород» и «Сочи».
«ПариНижний Новгород» ещё сохраняет шансы выбраться из зоны стыковых матчей, даже несмотря на проигрыш в прошлом туре прямому конкуренту — «Факелу». Удручает лишь тот факт, что нижегородцы, владея мячом больше соперника, умудряются не нанести за матч ни одного удара в створ. И это играя в большинстве. «Сочи» тоже крайне нестабильны, но как-никак только что обыграли «Ростов». Причём с явным преимуществом по игре. Так что, возможно, после всех передряг и тренерских перестановок южане наконец обрели какой-то внутренний покой и могут наконец начать показывать свои лучшие качества», – приводит слова Тихонова Metaratings.
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