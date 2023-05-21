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Спортивные матчи сегодня, 22 мая — live-трансляции, расписание матчей, результаты, кто сыграет

7 избранных матчей понедельника: битва за выживание в РПЛ и последняя надежда «Лестера»
Михаил Георгиев
7 избранных матчей понедельника
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Расписание на завтра, 22 мая: в Серии А разборки за еврокубки, на ЧМ-2023 — проводы Казахстана.

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Время в материале — по Москве. Программа коротко:

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🏀 3:30: «Майами Хит» — «Бостон Селтикс», плей-офф — НБА, финал Восточной конференции, третий матч

НБА - плей-офф. Финал - Восток. 3-й матч
22 мая 2023, понедельник. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Не начался
Бостон Селтикс
Бостон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: смогут ли «Хит» увеличить разрыв до 3-0 на своей площадке, будучи аутсайдером перед началом серии?

Невероятная серия перед нами складывается. Авторитетные аналитики из ESPN дали следующую вероятность того, что подопечные Эрика Споэльстры выйдут в финал НБА, — 3%. После двух побед «Майами» ситуация изменилась, но незначительно: «Бостон» всё ещё является фаворитом в серии. Вероятность выхода в финал «Хит» составляет 35%, и это при таком-то счёте! «Селтикс» жизненно необходимо полностью отдать себя на выезде и зацепиться хотя бы за одну встречу.

«Майами Хит» — «Бостон Селтикс»

«Майами Хит» — «Бостон Селтикс»

Фото: Adam Glanzman/Getty Image

🏒 16:20: Дания — Швеция, ЧМ-2023, группа А

ЧМ-2023. Группа A
22 мая 2023, понедельник. 16:20 МСК
Дания
Не начался
Швеция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: способны ли датчане выдать матч жизни?

Дания в предыдущем туре упустила отличную возможность сотворить крупную сенсацию: на протяжении 50 минут скандинавы на равных бились с американцами, но не использовали свои шансы в ключевые моменты и жестоко за это поплатились. Датчане всё ещё остаются в зоне плей-офф, вот только отрыв от ближайшего преследователя – Германии – минимальный. Так что Дании во встрече с уверенно идущими по турниру шведами всё же предстоит сыграть «матч жизни» – иначе бороться за топ-8 будет очень сложно, ведь в расписании Германии остались только соперники-аутсайдеры.

Сборная Дании

Сборная Дании

Фото: Vesa Moilanen/Imago/ТАСС

⚽️ 19:00: «Пари НН» — «Сочи», РПЛ, 28-й тур

МИР Российская Премьер-лига. 28-й тур
22 мая 2023, понедельник. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Пари НН» официально отправит «Химки» в Первую лигу?

За матчем команды Сергея Юрана особо внимательно будут смотреть игроки «Химок». Если хозяева обыграют немотивированный «Сочи», то подмосковный клуб официально вылетит из РПЛ. В случае ничьей или поражения – пока останется.

В последнем матче нижегородцы проиграли, но это была игра с «Факелом», который бьётся за то, чтобы не попасть в стыки, и игра была в гостях. Завтра же играют дома, да и «Сочи» в этом сезоне уже ничего не надо – команде даже стыки не грозят, а взлететь выше седьмого места практически нереально.

«Пари НН» — «Сочи»

«Пари НН» — «Сочи»

Фото: vk.com/pfcsochi

⚽️ 19:30: «Рома» — «Салернитана», Серия А, 36-й тур

Италия - Серия А. 36-й тур
22 мая 2023, понедельник. 19:30 МСК
Рома
Рим
Не начался
Салернитана
Салерно
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Рома» обострит борьбу в Серии А за место в ЛЧ?

До конца сезона в Серии А ещё три матча, но «Рома» отстаёт от зоны ЛЧ на шесть очков. Понятно, что главный матч для Моуринью впереди – 31 мая в Будапеште состоится финал Лиги Европы. Но если взять трофей не получится? Так что «Роме» не стоит сбрасывать шансы квалифицироваться в ЛЧ через Серию А. Тем более с «Ювентуса» ещё могут снять очки. Игра с «Салернитаной» – отличная возможность взять три очка, ведь соперник уже обеспечил себе место в чемпионате Италии на следующий сезон, а другой мотивации у гостей особо и нет.

«Рома» — «Салернитана»

«Рома» — «Салернитана»

Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

🏒 20:20: Казахстан — Словакия, ЧМ-2023, группа В

ЧМ-2023. Группа B
22 мая 2023, понедельник. 20:20 МСК
Казахстан
Не начался
Словения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: удастся ли Казахстану громко хлопнуть дверью?

В предыдущем матче сборная Казахстана потерпела болезненное поражение от Латвии (0:7) и официально лишилась шансов на выход в плей-офф. Неудача в матче со Словенией – главным аутсайдером группы В – может изрядно смазать впечатление от в целом успешного для казахстанцев турнира. Игра с самым слабым соперником из всех – хорошая возможность завершить этот чемпионат на мажорной ноте и перекинуть мостик с положительными эмоциями на следующий?

Сборная Казахстана

Сборная Казахстана

Фото: TOMS KALNINS/EPA/ТАСС

⚽️ 21:45: «Эмполи» — «Ювентус», Серия А, 36-й тур

Италия - Серия А. 36-й тур
22 мая 2023, понедельник. 21:45 МСК
Эмполи
Эмполи
Не начался
Ювентус
Турин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: команда Аллегри оправдается за вылет из Лиги Европы?

Сезон «Ювентуса» – провал. Команда Аллегри вылетела в полуфинале Лиги Европы от «Севильи», поэтому теперь попадёт в ЛЧ только через чемпионат. И только если с клуба не снимут очки. Но «Юве» надо думать не о санкциях, а о том, как не пропустить вперёд «Интер», «Лацио» или «Милан». С санкциями разберутся потом.

«Эмполи» свои задачи на сезон уже решил, так что у гостей есть шанс хоть как-то оправдаться перед болельщиками после болезненного вылета из Лиги Европы.

«Эмполи» — «Ювентус»

«Эмполи» — «Ювентус»

Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

⚽️ 22:00: «Ньюкасл Юнайтед» — «Лестер Сити», АПЛ, 37-й тур

Англия - Премьер-лига. 37-й тур
22 мая 2023, понедельник. 22:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Не начался
Лестер Сити
Лестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Ньюкасл» официально выйдет в ЛЧ?

«Ньюкаслу» достаточно всего одного очка, чтобы официально выйти в Лигу чемпионов. Мало сомнений, что историческое событие случится уже завтра. «Лестер» – в удачном состоянии, шансов остаться в АПЛ у команды почти нет. Так что ждём весёлого матча в исполнении хозяев. А если вдруг «Лестер» даст бой (хотя в этом есть большие сомнения), то будет ещё интереснее.

«Ньюкасл Юнайтед» — «Лестер Сити»

«Ньюкасл Юнайтед» — «Лестер Сити»

Фото: Stu Forster/Getty Images

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