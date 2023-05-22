Литвинов: судейство в дерби «Спартак» — ЦСКА было топ! Арбитр не испортил игру

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал победу своей команды в матче 28-го тура РПЛ с ПФК ЦСКА. Напомним, игра проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Финальный свисток Сергея Карасёва зафиксировал победу красно-белых со счётом 2:1. Судьба матча решилась на 90-й минуте — нападающий «Спартака» Квинси Промес забил победный гол.

«Первое — хорошо, что выиграли дерби, второе — продвинулись в турнирном положении. Что касается судейства, то, если честно, почувствовали, что уровень судейства был топ! Карасёв давал бороться, не было постоянных свистков. Удаления? Удалили и игрока ЦСКА, и игрока «Спартака» — это решение не испортило игру, мы оставались в равных составах. По пенальти — вроде судья посмотрел, принял решение. Понятно, что все могут ошибиться, но главное — судья не испортил дерби. Все говорят про жест Соболева, но я его не видел.

Борьба за топ-2? Это приоритетная задача для нас. Будем стараться занять самое высокое место. Имеет ли это смысл при отсутствии еврокубков? Если так говорить, то можно сказать про все места — нет еврокубков, не за что бороться.

Нельзя говорить, что какие-то игры важные или неважные — все игры нужно выигрывать. Наша задача — занимать высокие места. Без разницы, какая команда играет против нас — ЦСКА или «Нижний Новгород». Дерби против красно-синих добавляет интереса к игре — это точно.

Пока рано говорить [об успехах] — сезон не завершён. Обидно, что вылетели из Кубка России — хотели второй год подряд победить. Будем работать дальше и стараться не допускать таких ошибок. Будет очень плохо, если мы не войдём в тройку по окончании сезона», — приводит слова Литвинова «РБ Спорт».