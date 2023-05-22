В «Родине» сообщили, что при выходе в РПЛ будут проводить матчи на стадионе «Динамо»

Глава пресс-службы московской «Родины» Артём Лисовский сообщил, что в случае выхода в Российскую Премьер-Лигу команда будет проводить домашние матчи на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», на котором выступает московское «Динамо».

«ВТБ Арена» заявлена как домашняя арена на следующий сезон», — сказал Лисовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Родина» занимает пятое место в таблице текущего сезона Первой лиги. Команда набрала 46 очков в 32 матчах и отстаёт от четвёртого места на четыре очка за два тура до конца сезона. Ожидается, что владикавказская «Алания», располагающаяся на третьей строчке, не получит лицензию РФС-1 и не сможет принять участие в стыковых матчах за выход в Российскую Премьер-Лигу.