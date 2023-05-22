Гаврилов: в матче ЦСКА и «Спартака» было мало футбола, но много скандала

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов оценил результат матча 28-го тура чемпионата России, в котором красно-белые оказались сильнее ЦСКА (2:1).

«Я не смотрел игру. Знаю, что она завершилась со счётом 2:1, победу добыли еле-еле. Кого-то удалили. В целом мне вкратце рассказали.

Наверное, судейские ошибки опять будут обсуждать, как всегда. Это не футбол! Даже не знаю, как это назвать. Примерно такого я ожидал от игры, это и произошло. Было мало футбола, но много скандала. Предполагал, что такое случится. Думал, что игра будет ни о чём, ждал ничейного результата. Видимо, к тому всё и шло, но судья назначил пенальти в дополнительное время. Непонятно, по делу или нет», – приводит слова Гаврилова «Евро-Футбол.Ру».