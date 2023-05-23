Сборная Франции проиграла Южной Корее на старте молодёжного чемпионата мира
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Сборная Франции проиграла национальной команде Южной Кореи в матче первого тура молодёжного чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Мендосе на стадионе «Мальвинас Аргентинас» и завершилась победой сборной Южной Кореи со счётом 2:1.
В составе победителей отличился Сын-Вон Ли и Янг-Дзю Ли.
За сборную Франции гол забил Алан Виржиньюс.
В другом матче сборная Англии обыграла национальную команду Туниса со счётом 1:0.
В следующем матче сборная Франции встретится с Гамбией, а Южная Корея проведёт матч с Гондурасом. Матчи пройдут 25 и 26 мая соответственно.
Молодёжный чемпионат мира по футболу проходит в Аргентине. Согласно регламенту, две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие команды, занявшие третье место, пройдут в плей-офф.
U20 ЧМ-2023 - финальный раунд. Группа F. 1-й тур
22 мая 2023, понедельник. 21:00 МСК
Франция U20
Окончен
1 : 2
Южная Корея U20
0:1 Lee – 22' 0:2 Lee – 64' 1:2 Виржиньюс – 70'
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