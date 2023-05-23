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Сборная Франции проиграла Южной Корее на старте молодёжного чемпионата мира

Сборная Франции проиграла национальной команде Южной Кореи в матче первого тура молодёжного чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Мендосе на стадионе «Мальвинас Аргентинас» и завершилась победой сборной Южной Кореи со счётом 2:1.

В составе победителей отличился Сын-Вон Ли и Янг-Дзю Ли.

За сборную Франции гол забил Алан Виржиньюс.

В другом матче сборная Англии обыграла национальную команду Туниса со счётом 1:0.

В следующем матче сборная Франции встретится с Гамбией, а Южная Корея проведёт матч с Гондурасом. Матчи пройдут 25 и 26 мая соответственно.

Молодёжный чемпионат мира по футболу проходит в Аргентине. Согласно регламенту, две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие команды, занявшие третье место, пройдут в плей-офф.