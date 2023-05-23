Александр Шикунов: «Ростов» без Комличенко и Осипенко совсем другая команда
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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался об игре «Ростова» в последних матчах РПЛ.
«Может, «Ростов» уже устал. Они прыгнули выше головы. Команда находится не в той форме, которая была раньше. Раньше мячи могли залетать в девятки, а теперь куда-то всё пропало. Это можно назвать спадом. Осипенко и Комличенко выбыли, а «Ростов» без этих двух футболистов совсем другая команда.
Будет ли «Ростов» в тройке? «Ахмат» тоже хочет туда попасть, а у «Спартака» остались матчи с «Пари НН» и с «Крыльями Советов». «Ростову» будет тяжело влезть в тройку», — приводит слова Шикунова «РБ Спорт».
Напомним, после 28 туров российского чемпионата «Ростов» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 50 очков.
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