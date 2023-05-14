У Карпина второе поражение подряд. «Ростов» не узнать после «Спартака»!

«Ростов» потерпел второе подряд поражение после ничьей со «Спартаком» в Москве. На этот раз – в Сочи.

В первые пять-семь минут команда Валерия Карпина как будто присматривалась к сопернику. «Ростов» низко держал линии, а не прессинговал с самого начала, как во многих своих матчах. Но после этого гости организовали несколько контрвыпадов, нанеся три удара в створ ворот к 10-й минуте. Не сказать чтобы голкипер Адамов прыгал выше головы, совершая сейвы, однако сигнал тревоги в обороне хозяев прозвучал. Ростовчане прорывали центр поля «Сочи», где немолодой Нобоа и молодой Кравцов, похоже, не всегда закрывали зоны, как требовалось. В двух из этих атак с ударами поучаствовал Комличенко.

И тем не менее команда Хохлова была настойчивее в своих атаках. Хозяева неплохо двигали мяч в позиционном наступлении и в первом тайме сделали больше передач на чужой трети поля – 101:69. Видно, что «Сочи» пытается вернуть «серебряный» футбол из весны 2022-го. Почему бы и не попробовать сыграть в атаку на финише сезона, если турнирных целей и задач не осталось? С точки зрения психологии сочинцам, очевидно, попроще, нежели команде Карпина, участвующей в гонке за серебро в нынешнем чемпионате. Ответственность за результат давит, конечно, на всех, но всё же по-разному.

«Сочи» нанёс больше ударов до перерыва – восемь против шести у росточан. Правда, с попаданиями в створ было похуже (2:3). Атакам хозяев не хватало либо подготовленности, либо качественного последнего действия – точного паса, хорошего открывания и удара. Интересно, что у гостей в топ-4 по касаниям мяча до перерыва был… голкипер Песьяков. Причём за пределами штрафной он встречался с мячом почти так же часто (11 раз), как и внутри её. Впрочем, все уже привыкли к оригинальной манере игры кандидата в сборную России из «Ростова».

Второй тайм «Сочи» начал ещё мощнее, тогда как у команды Карпина было очень много брака. Когда хозяева теряли мяч, как правило, достаточно быстро возвращали его себе. Ещё одной неприятностью для ростовчан стала травма Комличенко. Постоянные единоборства с Дркушичем завершились для центрфорварда повреждением. Если нападающий сборной России не сможет сыграть в оставшихся матчах с «Краснодаром», «Ахматом» и ЦСКА, то «Ростову» будет очень непросто удержаться в тройке. Тем более Осипенко тоже нет, Уткин – запасной.

Какая-то искра исчезла в игре «Ростова» после матча со «Спартаком». Что с «Факелом», что с «Сочи» команда Карпина была тенью самой себя. Впрочем, и хозяева на исходе часа матча остались без ключевой фигуры в атакующих действиях: травму в борьбе за мяч получил Нобоа. Эквадорец покинул поле на своих ногах, но, конечно, и для сочинцев потеря лидера превратилась в проблему. Голевые моменты из игры исчезли, словно лишняя мебель из комнаты. У команды Хохлова были подходы, опасные стандарты, а такие удары, чтобы испугать Песьякова – нет.

Во втором тайме «Сочи» намного превзошёл «Ростов» и по количеству ударов – 14:1 (в створ – 5:1), и по передачам на чужой трети – 74:49. А голов-то не было. До 89-й минуты! Когда зрители готовились расходиться по домам, увидев печальные нули, команда Хохлова забила. Молодой Мелёхин упустил Сарвели, не поймав форварда в офсайд, а Сильянов на подстраховке не закрыл Шипунова. Что ж, если кто и наиграл на победу в матче на «Фиште», то это «Сочи». Карпин должен это признать.

Кстати, у 19-летнего хавбека Шипунова всего лишь второй гол в РПЛ.