Агент Бийола: Яка с радостью вернётся в ЦСКА, если ситуация развернётся таким образом

Футбольный агент Роберт Чибеж, представляющий интересы защитника «Удинезе» Яки Бийола, высказался о будущем своего клиента. По словам агента, ЦСКА до сих пор не получил деньги за трансфер Бийола из-за санкций. При этом если футболисту придётся вернуться в РПЛ — то он воспримет это положительно. Напомним, Бийол перешёл в «Удинезе» летом 2022 года.

«Могу лишь только подтвердить слова Романа Бабаева о том, что ЦСКА всё ещё не получил деньги за Бийола. Я думаю, что проблема с выплатами «Удинезе» – это сиюминутная ситуация ЕС с Россией, но я надеюсь, что в суде ФИФА встанет на сторону ЦСКА в этом споре.

Станем ли бойкотировать, если Бийолу придётся вернуться в ЦСКА? Ни в коем случае. Яка с радостью вернётся в ЦСКА, если ситуация развернётся таким образом. Тут никаких проблем точно не будет, но, опять же, я уверен, что ЦСКА выиграет это дело и до этого не дойдёт», — приводит слова Роберта Чибежа Metaratings.