Шалимов: ЦСКА максимально понятен по схеме, ничего не меняется

Российский тренер Игорь Шалимов подвёл итоги московского дерби «Спартак» — ЦСКА (2:1) в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги.

«ЦСКА максимально понятен по схеме, ничего не меняется. У «Спартака» гибридная схема — в обороне играли в пять защитников: Зиньковский опускался ниже, Хлусевич чуть уходил в центр. Плюс два опорных и три нападающих – Игнатов, Промес и Соболев.

ЦСКА стратегически устраивала ничья, «Спартаку» для второго места нужна была победа. Но игра была равная, при этом есть вопросы к игрокам обеих команд по исполнению. Был хороший момент у Облякова — момент, идентичный тому, что исполняет Малком: уходишь в середину, исполняешь в дальний угол, но Обляков просто «зажевал» мяч. У Медины был момент, но не исполнил. Момент у Игнатова — тоже не исполнил как надо.

Моменты создаются с трудом, и качество исполнения должно быть выше — в таких матчах должны решать мастера, они должны щёлкать легко такие моменты. А так смазывается впечатление. Говорят об интриге, о решениях арбитра, а о мастерстве игроков говорят мало — хочется качество увидеть в мелочах.

Как повлияли удаления — у «Спартака» нападающего, а у ЦСКА центрального защитника? «Спартак» нормально перестроился, на схему в давление. Удаление ударило больше по ЦСКА — армейцы всегда играют в три центральных защитника, и перестроилась на 4-2-3, команда стала менее надёжной в обороне, а стратегически нужна была ничья. В итоге «Спартак» задавил соперника, дожал.

Трактовка матча моя — ЦСКА не удержал нужную ничью. По пенальти у меня такое соображение — мы запутались в трактовках наступов: сильно или не сильно, начинаются трактовки, просмотры. Нет чёткого, ясного критерия. Мы же никак не трактуем езду на красный на светофоре — просто нельзя ехать.

По мне, пенальти в ворота ЦСКА был, это ошибка защитника, неаккуратно сыгравшего в штрафной», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».