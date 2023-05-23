Кавазашвили: Черенков был изумительным человеком. Достоин, чтобы его показывали на экранах
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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил идею о съёмках фильма, посвящённого экс-игроку красно-белых Фёдору Черенкову.
«Фёдор Черенков достоин, чтобы его показывали на экранах. Его игра была великолепна и красива, да и как человек он был изумительный, культурный и талантливый. Его надо показать!
Уделяя внимание нашим ветеранам футбола, мы признаём, что являемся высокоэрудированными и порядочными людьми, которые всегда помнят о своих знаменитостях. На этих воспоминаниях и получается воспитание молодого поколения — это великолепно. Очень приятно, когда находятся люди, которые показывают для народа великолепных мастеров из прошлого», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
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