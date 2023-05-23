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В Нидерландах рассматривают идею пропускать болельщиков по отпечаткам пальцев

В Нидерландах рассматривают идею пропускать болельщиков по отпечаткам пальцев
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Футбольная ассоциация Нидерландов и Министерство юстиции и безопасности страны рассматривают возможность пропускать болельщиков на стадионы по отпечаткам пальцев. Об этом сообщает NL Times со ссылкой на Telegraaf.

Сканнеры для фиксации отпечатков пальцев будут работать на основе базы данных нидерландской полиции. Ожидается, что такая мера поможет не пустить хулиганов на матчи. Идею предложил Джерард ван Хувен, владелец компании, специализирующейся среди прочего на оборудовании для связи. Он заявил, что на каждом стадионе уже есть турникеты, которые можно сделать подходящими с помощью несложных настроек. Сообщается, что профсоюзы полицейских NPB и ACP уже поддержали идею.

Ранее фанаты «АЗ Алкмар» атаковали болельщиков и семьи игроков «Вест Хэма» после поражения в полуфинале Лиги конференций.

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