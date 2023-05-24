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Удаление Винисиуса в матче с «Валенсией» отменено из-за недостатка информации у арбитра

Удаление Винисиуса в матче с «Валенсией» отменено из-за недостатка информации у арбитра
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Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор избежал дисквалификации на ближайшие матчи в Ла Лиге.

Как сообщает Marca, комитет по спортивным соревнованиям Испании (RFEF) в результате многочасового обсуждения принял решение отменить дисквалификацию Винисиуса. В качестве причины называется отсутствие у арбитра встречи «Реала» с «Валенсией» полного объёма информации об инциденте, в том числе ключевой её части, что привело к неверной оценке эпизода.

Таким образом, бразильский футболист сможет принять участие в матче с «Райо Вальекано» 24 мая.

Ранее во время матча 35-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (0:1) Винисиус подвергся расистским оскорблениям. Также бразилец принял прямое участие в потасовке с футболистами «Валенсии» в компенсированное ко второму тайму время и был удалён. Это удаление прямой красной карточкой стало первым в карьере для форварда.

Винисиус выступает за «Реал» с 2018 года. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано до 2024 года.

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