Защитник «Краснодара» Кайо, скорее всего, больше не сыграет за клуб в текущем сезоне

Защитник «Краснодара» Кайо получил мышечное повреждение, из-за которого пропустит концовку сезона. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, травма точно помешает бразильскому футболисту сыграть за краснодарскую команду в двух последних матчах чемпионата России с ЦСКА 27 мая и 3 июня с грозненским «Ахматом». Также Кайо, скорее всего, не сыграет с армейцами в Суперфинале Фонбет Кубка России 11 июня.

Кайо получил травму в матче с «Ростовом» в 28-м туре РПЛ (3:0). На этой неделе бразилец должен пройти повторное исследование, после которого станет известно, когда защитник сможет вернуться на поле.

Всего за «Краснодар» Кайо сыграл 27 матчей в текущем сезоне во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.