Защитник «Краснодара» Кайо, скорее всего, больше не сыграет за клуб в текущем сезоне
Поделиться
Защитник «Краснодара» Кайо получил мышечное повреждение, из-за которого пропустит концовку сезона. Об этом сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, травма точно помешает бразильскому футболисту сыграть за краснодарскую команду в двух последних матчах чемпионата России с ЦСКА 27 мая и 3 июня с грозненским «Ахматом». Также Кайо, скорее всего, не сыграет с армейцами в Суперфинале Фонбет Кубка России 11 июня.
Кайо получил травму в матче с «Ростовом» в 28-м туре РПЛ (3:0). На этой неделе бразилец должен пройти повторное исследование, после которого станет известно, когда защитник сможет вернуться на поле.
Всего за «Краснодар» Кайо сыграл 27 матчей в текущем сезоне во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
Комментарии
- 24 мая 2023
-
12:41
-
12:36
-
12:28
-
12:22
-
12:10
-
12:10
-
11:58
-
11:55
-
11:50
-
11:48
-
11:32
-
11:30
-
11:17
-
11:10
-
10:58
-
10:57
-
10:50
-
10:49
-
10:38
-
10:30
-
10:30
-
10:20
-
10:04
-
09:56
-
09:51
-
09:50
-
09:35
-
09:24
-
09:15
-
09:07
-
08:57
-
08:36
-
08:30
-
08:06
-
07:20
Партнерский контент