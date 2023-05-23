Матвей Сафонов: для меня очень важно завоевать с «Краснодаром» Кубок России
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Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о предстоящем Суперфинале Кубка России. Соперником команды будет ЦСКА.
«На сколько для меня важно завоевать первый трофей в составе „Краснодара“? Для меня очень важно. Это мой родной клуб. Я хочу только лучшего для клуба, долго грезил о том, чтобы завоевать трофей с клубом. Для меня лично это очень важно.
Подготовка к сборной? Я про сборную ничего не знаю. Будет ли мне тяжело, если вызовут в сборную летом? Я думаю, что определённая нагрузка всё равно будет. Но если так будет, то, я думаю, каждый футболист справится. Матчи за сборную важны», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».
Напомним, Суперфинал Кубка России состоится 11 июня. Игра пройдёт в Москве.
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