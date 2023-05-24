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Лепёхин — о Соболеве: человек оторван от жизни, давно в «Спартаке» таких не было

Лепёхин — о Соболеве: человек оторван от жизни, давно в «Спартаке» таких не было
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Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин высказался о нападающем «Спартака» Александре Соболеве. Экс-футболист раскритиковал поведение Соболева, назвав его идеальным игроком для медийной лиги.

«С ним, по-моему, давно уже всё понятно. Уже на первый его год в «Спартаке» стало ясно, что человек оторван от жизни. Наверное, считает себя лучшим и выдающимся, а всё остальное с этим связано. Я лично с Соболевым не знаком, но сужу по его повадкам. Давно в «Спартаке» таких не было.

Стоит отметить, что он на самом деле неплохой нападающий. А его поведение, конечно, не очень адекватно, так скажем. Не поддаётся объяснению не только этот его жест, но и то, что он пишет, что он говорит. Есть ощущение, что Соболев — футболист для медийной лиги. Он постоянно создаёт какие-то информационные поводы», — приводит слова Лепёхина «Спорт уик-энд».

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