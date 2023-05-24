Адвокат Ларина рассказала об условиях его освобождения и возможном возвращении в футбол

Адвокат Мария Эйсмонт, защищавшая в суде бывшего главу академии «Чертаново» Николая Ларина, рассказала об условиях освобождения своего клиента и возможности его возвращения к футбольной деятельности. Правозащитница сообщила, что экс-функционер получил условный срок, который не мешает ему работать в футболе.

«Приговор был изменён: вместо трёх лет лишения свободы ему назначено два года и шесть месяцев лишения свободы. В соответствии со статьей 73 это всё условно. Сейчас его приговор вступил в законную силу и составляет условный срок. Как только в Бутырской тюрьме появится документ решения суда — сегодня‑завтра — он будет на свободе.

Итоговый срок — условный. Это означает, что 2,5 года он должен себя хорошо вести, периодически ходить отмечаться в различные инспекции. Почему изначально срок не был условным? Потому что так решил суд первой инстанции. Единственное — он [приговор] не мог быть оправдательным, потому что Николай Юрьевич согласился с обвинением.

Может ли Ларин вернуться к работе в футболе? Условно осуждённым не возбраняется работать, никто им это не может запретить. Это его выбор — куда он пойдёт. Я как адвокат могу рекомендовать идти туда, где частные, а не государственные деньги», — приводит слова Эйсмонт «Матч ТВ».