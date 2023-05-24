В «Локомотиве» прокомментировали продление контракта с Дмитрием Бариновым
Поделиться
Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался после продления контракта с капитаном и полузащитником команды Дмитрием Бариновым.
«Мы очень рады продлить контракт с нашим капитаном, воспитанником академии «Локомотива», игроком сборной России — Дмитрием Бариновым. Переговоры прошли в рабочем режиме. Заинтересованность в пролонгации договора была двусторонней. Отметим, что зимой у Дмитрия было предложение от турецкого «Бешикташа». Мы этого не скрываем. Но Дима как настоящий профессионал и капитан остался в «Локомотиве» в непростой для клуба момент», — приводит слова Ульянова пресс-служба «Локомотива» на официальном сайте.
Новый контракт с 26-летним футболистом действует до 2026 года.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 мая 2023
-
21:33
-
21:32
-
21:30
-
21:26
-
21:26
-
21:19
-
21:16
-
21:12
-
21:01
-
20:58
-
20:49
-
20:40
-
20:37
-
20:30
-
20:19
-
20:13
-
20:00
-
20:00
-
19:41
-
19:35
-
19:34
-
19:32
-
19:30
-
19:07
-
18:56
-
18:54
-
18:47
-
18:35
-
18:31
-
18:25
-
18:24
-
18:19
-
18:09
-
18:07
-
18:06
Партнерский контент