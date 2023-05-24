В «Локомотиве» прокомментировали продление контракта с Дмитрием Бариновым

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался после продления контракта с капитаном и полузащитником команды Дмитрием Бариновым.

«Мы очень рады продлить контракт с нашим капитаном, воспитанником академии «Локомотива», игроком сборной России — Дмитрием Бариновым. Переговоры прошли в рабочем режиме. Заинтересованность в пролонгации договора была двусторонней. Отметим, что зимой у Дмитрия было предложение от турецкого «Бешикташа». Мы этого не скрываем. Но Дима как настоящий профессионал и капитан остался в «Локомотиве» в непростой для клуба момент», — приводит слова Ульянова пресс-служба «Локомотива» на официальном сайте.

Новый контракт с 26-летним футболистом действует до 2026 года.