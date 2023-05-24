Игрок «Кадиса» укусил оппонента за плечо во время матча чемпионата Испании

Полузащитник «Кадиса» Иван Алехо укусил соперника за плечо. Это случилось во время матча 36-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Вильярреал» на своём поле принимал «Кадис». Матч завершился победой хозяев со счётом 2:0.

Фото: Кадр из трансляции

Во втором тайме хавбек гостей Алехо вонзил зубы в плечо защитнику «Вильярреала» Айсса Манди, что осталось без внимания со стороны главного арбитра матча Хуана Сантаны. Таким образом, Алехо пока удалось избежать наказания.

Что касается результата встречи, то его сделал сенегальский нападающий Николас Джексон, оформивший дубль ещё до свистка на перерыв. «Вильярреал» занимает пятое место в таблице испанского чемпионата, набрав 63 очка в 36 играх. «Кадис» располагается на 16-й строчке с 38 очками.