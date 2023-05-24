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«Вильярреал» уверенно обыграл «Кадис» в матче Ла Лиги

«Вильярреал» уверенно обыграл «Кадис» в матче Ла Лиги
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Сегодня, 24 мая, на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале прошёл матч 36-го тура чемпионата Испании по футболу. Встретились местный «Вильярреал» и «Кадис». Финальный свисток Хуана Луиса Пулидо Сантаны зафиксировал победу домашней команды со счётом 2:0.

Счёт в матче был открыт на 20-й минуте: Николас Джексон записал свою фамилию на табло.

Гол Джексона. Видеоролик:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

В концовке первого тайма Джексон оформил дубль, воспользовавшись ошибкой соперника. Голевая передача на счету Жерара Морено.

Дубль Джексона. Видеоролик:

«Вильярреал» набрал 63 очка и занимает в турнирной таблице чемпионата Испании пятое место. «Кадис» с 38 очками располагается на 16-й строчке.

Испания - Примера. 36-й тур
24 мая 2023, среда. 20:30 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
2 : 0
Кадис
Кадис
1:0 Джексон – 20'   2:0 Джексон – 45+2'
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