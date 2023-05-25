Семак: титулы — только видимая часть азимута. Все мы хотим, чтобы город гордился «Зенитом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак, выступая на открытии интерактивной выставки в честь дня рождения клуба, высказался о том, что команда играет для болельщиков.
«Титулы — это только видимая часть азимута. Все мы хотим, чтобы игра команды нравилась болельщикам, чтобы город гордился своей командой. Такого отношения к команде, как есть в Санкт-Петербурге к «Зениту», сложно найти где-либо. Это дополнительная ответственность на игроков, на клуб. Надо стараться добавиться максимальных спортивных результатов, а ещё важнее всегда оставаться людьми, уважать соперника, коллег, всех, кто занимается футболом. Надо уважать друг друга, ценить друг друга, любить жизнь, любить футбол, любить город», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
В субботу, 27 мая, «Зенит» на выезде сыграет с «Сочи» в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги.
- 25 мая 2023
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