Александр Медведев: «Зенит» — очевидный флагман нашего футбола. Это идёт ему на пользу

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о конкуренции в российском футболе.
«Цель у нас всегда побеждать: и в юбилейные года, и не в юбилейные. Я считаю, что «Зенит» — очевидный флагман российского футбола. Это идёт на пользу нашему футболу, вопреки мнению некоторых псевдоэкспертов, которые говорят, что наш футбол деградирует. Именно в борьбе с лидером, в борьбе за титул с сильным соперником футбол может развиваться. Потому что можно менять чемпиона каждый год, играя как попало. Когда нужно бороться с сильным, искушённым тактически и стратегически соперником, я считаю, что это предпосылки того, что футбол будет двигаться вперёд», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.
Напомним, в нынешнем сезоне чемпионата России «Зенит» оформил досрочное чемпионство, сделав это в матче со «Спартаком». Клуб из Санкт-Петербурга в пятый раз подряд стал чемпионом РПЛ.
- 26 мая 2023
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