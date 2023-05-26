Record: полузащитник «Спортинга» Угарте перейдёт в «ПСЖ» за € 60 млн

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Мануэль Угарте покинет клуб и перейдёт в «ПСЖ».

Как сообщает Record, Угарте уже согласовал пятилетний контракт с парижанами. Руководство клуба решило активировать пункт об отступных в контракте футболиста, которые составляют € 60 млн.

Ранее сообщалось о предметном интересе к хавбеку «Спортинга» со стороны «Челси» и «Ливерпуля».

В сезоне-2022/2023 опорный полузащитник провёл 47 матчей за «Спортинг» во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей.

Контракт игрока с лиссабонским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

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