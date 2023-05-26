Ду Кейрос рассказал, почему Лушембурго отстранил его от матчей

Полузащитник «Коринтианса» Ду Кейрос, который присоединится к «Зениту» будущим летом, рассказал о том, как воспринял решение главного тренера Вандерлея Лушембурго убрать его из состава.

«В прошлом году всё шло действительно хорошо, и я был членом основного состава. Когда пришёл новый тренер, был небольшой спад, и я ожидал другого отношения, но в итоге я понял позицию Лушембурго.

Он позвал меня поговорить, сказал, что сталкивался с подобными вещами. Упомянув Луизао, он сказал, что боится, что я могу получить травму, и сообщил, что больше не будет меня ставить и я могу сосредоточиться на своих делах. Он сказал, что боится потерять меня, и у клуба сорвётся трансфер. Я принял его позицию как тренера и как человека. Я никогда не злился и не обижался, это его решение, хотя, конечно, очень хотел помочь команде, быть с коллективом. Я уверен, что он попытался найти лучшее решение для меня. Теперь я должен дождаться конца своего контракта», – сказал Ду Кейрос в интервью Globo.

Ду Кейрос прибыл в «тимао» в возрасте 13 лет и прошёл через несколько молодёжных команд, пока не получил шанс стать профессионалом в 2020 году под руководством Сильвиньо. За первую команду «Коринтианса» Ду Кейрос провёл 99 матчей, перешагнуть символическую отметку игроку не позволило решение Вандерлея Лушембурго, который вывел полузащитника из основного состава.