«У меня нет причин работать с игроком». Будущий новичок «Зенита» отстранён от команды

Летом 2023 года в составе «Зенита» появится ещё один бразилец – 23-летний центрхав Ду Кейрос. Его трансфер стал частью сделки по обмену экс-нападающего сине-бело-голубых Юри Алберто на группу футболистов «Коринтианса». Прошлым летом клуб из Сан-Паулу отправил в аренду голкипера Ивана Куарежму и полузащитника Густаво Мантуана и отдал чемпионам России часть прав на этот дуэт, а зимой 2023-го отпустил в Санкт-Петербург защитника Роберта Ренана. Ду Кейроса же почему-то оставил до июля.

Это решение изначально казалось странным, поскольку чемпионат Бразилии проводится по системе «весна-осень», а, значит, игрок уедет из «Коринтианса» посреди сезона. Неудивительно, что теперь у будущего зенитовца возникли проблемы в «народной команде».

В прошлом сезоне Ду Кейрос был твёрдым игроком основы «Коринтианса». Провёл 45 матчей в Серии А и Кубке Либертадорес, забил три гола и сделал две голевые передачи. Внёс весомый вклад в то, что команда финишировала в топ-4 чемпионата Бразилии и добралась до четвертьфинала южноамериканской Лиги чемпионов (то есть Кубка Либертадорес). По количеству проведённого на поле времени в этих двух турнирах полузащитник стал первым среди полевых игроков чёрно-белых – 3516 минут. Он сделал за сезон больше всех передач (1732 с 88% точности), подборов (185), отборов (50) и возвратов мяча на чужой половине поля (36), вступил в наибольшее количество единоборств (544, правда, выиграл всего 40% из них). В то же время у Ду Кейроса было больше всего потерь на своей половине поля (50) и фолов (58), да и вообще довольно много брака для игрока этого амплуа (лишь 78% успешных ТТД).

Не сказать чтобы «Зенит» подписывал в центр поля потенциальную звезду вроде Вендела, но для бразильской команды Ду Кейрос всё же был ценной фигурой. Теперь же, перед своим отъездом в Санкт-Петербург, воспитанник «Коринтианса» превратился в лишнюю фигуру для родного клуба. Поворотным моментом стало назначение 1 мая главным тренером чёрно-белых Вандерлея Лушембурго – известнейшего специалиста, возглавлявшего ранее мадридский «Реал» и сборную Бразилии. К слову, Лушембурго уже дважды работал с «Коринтиансом». И даже выиграл с командой Серию А в 1998 году.

Вандерлей Лушембурго Фото: Buda Mendes/Getty Images

На днях 71-летний тренер принял решение отказаться от услуг Ду Кейроса, несмотря на то что полузащитник мог бы помочь «Коринтиансу» ещё как минимум в течение месяца. В минувший уикенд будущий зенитовец не попал в заявку на матч чемпионата Бразилии с «Форталезой», который стал бы для него сотым в составе чёрно-белых (юбилейная игра, судя по всему, не состоится). Лушембурго так объяснил отстранение Ду Кейроса:

«Я говорил с правлением клуба, Ду больше не сыграет. Он уже продан. У меня нет причин работать с игроком, который уйдёт через месяц. Я сказал ему: «Сынок, я очень расстроюсь, если ты через месяц получишь травму и упустишь такую продажу. Буду чувствовать себя ответственным за это. Иди, готовься к новому профессиональному этапу карьеры».

Стремление уберечь своего футболиста от травмы – это, конечно, хорошо. Вот только Ду Кейрос останется без практики в официальных матчах почти на три месяца. Поэтому есть сомнения, что самому полузащитнику понравилась такая «забота» со стороны тренера. Лушембурго не хочет использовать Ду Кейроса, хотя «Коринтианс» имеет проблемы в средней линии. По итогам матча с «Форталезой» дисквалификацию заработал основной опорник Фаусто Вера.

Ду Кейрос отреагировал на исключение из основы загадочным постом в соцсетях. Полузащитник написал: «Сейчас плачь, потом смейся». И поставил смайлик – театральную маску. Болельщики «Коринтианса» восприняли публикацию Ду Кейроса неоднозначно. Возможно, такая реакция связана с тем, что не все довольны игрой будущего зенитовца после подписания им контракта с петербургским клубом.

В 2023 году Ду Кейрос играл уже меньше. В январе-феврале и марте «Коринтианс» выступал в Лиге Паулиста – чемпионате штата Сан-Паулу. В матчах того турнира полузащитник восемь раз вышел в основе, дважды на замену и три раза остался на скамейке. В апреле «Коринтианс» стартовал в чемпионате, Кубке Бразилии и Кубке Либертадорес. У Ду Кейроса три попадания в стартовый состав, три выхода на замену и один матч на скамейке. Результативных действий центрхав не совершал, отметился в протоколе только двумя жёлтыми карточками.

По игровому времени в «Коринтиансе» Ду Кейрос в 2023-м уже далеко не первый – всего лишь 11-й. По данным InStat, он не создал ни одного голевого момента! Статистика шокирует, пусть даже для Ду Кейроса это и не главная задача на футбольном поле. В топ-3 он входит только по показателю потерь мяча на своей половине (21). Можно подумать, что, подписав контракт с «Зенитом», игрок потерял мотивацию в родном клубе. В таком случае у Лушембурго были основания досрочно отправить полузащитника в отпуск.

Кстати, в немилость Лушембурго попал и принадлежащий по-прежнему «Динамо» Фабиан Бальбуэна. Центральный защитник выпал из основы, так что тренер, по данным бразильских журналистов, не рассчитывает на парагвайца. Летом Бальбуэна вынужден будет либо вернуться в московский клуб, либо искать себе новую команду.