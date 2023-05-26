«Балтика» проиграла в гостях «Алании»

Завершился матч 33-го тура Первой лиги, в котором «Алания» на своём поле переиграла «Балтику» со счётом 3:1.

В первом тайме владикавказский клуб завладел комфортным преимуществом в два гола. На четвёртой минуте счёт открыл Батраз Гурциев, на 13-й его удвоил Артур Галоян.

На 58-й минуте боснийский легионер «Балтики» Гедеон Гузина сократил отставание в счёте, но последнее слово осталось за хозяевами. В компенсированное время отличился Ислам Машуков.

«Балтика» допустила второе подряд поражение и осталась на втором месте в таблице Первой лиги. В активе команды 64 очка в 33 матчах. «Алания» находится на третьей строчке, набрав 59 очков. Лидирует в первенстве «Рубин» (65).

Напомним, «Рубин» и «Балтика» досрочно завоевали право повыситься в классе.