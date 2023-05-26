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«Балтика» проиграла в гостях «Алании»

«Балтика» проиграла в гостях «Алании»
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Завершился матч 33-го тура Первой лиги, в котором «Алания» на своём поле переиграла «Балтику» со счётом 3:1.

В первом тайме владикавказский клуб завладел комфортным преимуществом в два гола. На четвёртой минуте счёт открыл Батраз Гурциев, на 13-й его удвоил Артур Галоян.

На 58-й минуте боснийский легионер «Балтики» Гедеон Гузина сократил отставание в счёте, но последнее слово осталось за хозяевами. В компенсированное время отличился Ислам Машуков.

«Балтика» допустила второе подряд поражение и осталась на втором месте в таблице Первой лиги. В активе команды 64 очка в 33 матчах. «Алания» находится на третьей строчке, набрав 59 очков. Лидирует в первенстве «Рубин» (65).

Напомним, «Рубин» и «Балтика» досрочно завоевали право повыситься в классе.

Россия - Мелбет Первая лига. 33-й тур
26 мая 2023, пятница. 18:00 МСК
Алания
Владикавказ
Окончен
3 : 1
Балтика
Калининград
1:0 Гурциев – 4'   2:0 Галоян – 12'   2:1 Гузина – 58'   3:1 Машуков – 90+4'
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