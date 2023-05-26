Фабиньо — об уходе Фирмино: мы не ожидали этого, все в команде любят его

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо заявил, что в команде не ожидали от нападающего Роберто Фирмино решения покинуть клуб.

«В этом сезоне мы всегда спрашивали его: «Бобби, когда ты подпишешь свой новый контракт? Давай, мы хотим, чтобы ты подписал его, ты должен остаться здесь, с нами». На самом деле мы не ожидали, что он уйдёт.

Так что да, мы действительно не ожидали, что будет принято такое решение, но он считает, что так будет лучше.

Теперь мы уже знаем, что он не останется. Это была довольно эмоциональная неделя для всех нас. Все его любят. Мы, игроки, любим его, потому что он действительно хороший парень. Он не мечтает о славе, его это не волнует. Он просто хочет помочь команде. Вот почему мы его любим», — приводит слова Фабиньо 90min.

Ранее «Ливерпуль» официально объявил, что 31-летний Фирмино покинет клуб ближайшим летом, когда истечёт его контракт.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги бразильский нападающий принял участие в 24 матчах, забил 10 голов и отдал четыре голевые передачи.