AS: Карло Анчелотти лично заинтересован в переходе Гарри Кейна в «Реал»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти хочет подписать нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна в мадридский клуб.

Как сообщает AS, итальянский специалист считает английского форварда идеальной «девяткой», который может как дополнить Бензема, так и заменить его в стартовом составе. Кейн – приоритетный вариант для Анчелотти. Тренер предпочитает Гарри более дешёвым вариантам.

В этом сезоне Кейн провёл 48 матчей во всех турнирах, забил 30 голов и сделал 5 результативных передач. Transfermarkt оценивает форварда в € 90 млн. Контракт Кейна с «Тоттенхэмом» действует до лета 2024 года.

Напомним, ранее стало известно, что Кейн хочет покинуть «Тоттенхэм» по окончании текущего сезона. В форварде заинтересованы такие клубы, как «Бавария», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».