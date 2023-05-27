AS: Карло Анчелотти лично заинтересован в переходе Гарри Кейна в «Реал»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти хочет подписать нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна в мадридский клуб.
Как сообщает AS, итальянский специалист считает английского форварда идеальной «девяткой», который может как дополнить Бензема, так и заменить его в стартовом составе. Кейн – приоритетный вариант для Анчелотти. Тренер предпочитает Гарри более дешёвым вариантам.
В этом сезоне Кейн провёл 48 матчей во всех турнирах, забил 30 голов и сделал 5 результативных передач. Transfermarkt оценивает форварда в € 90 млн. Контракт Кейна с «Тоттенхэмом» действует до лета 2024 года.
Напомним, ранее стало известно, что Кейн хочет покинуть «Тоттенхэм» по окончании текущего сезона. В форварде заинтересованы такие клубы, как «Бавария», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».
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