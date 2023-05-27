Руслан Малиновский: очевидно, что я могу играть лучше

Полузащитник французского «Марселя» Руслан Малиновский оценил свою игру в составе команды.

«Были тактические элементы, в которые нужно было интегрироваться, и я мало играл в течение шести месяцев в «Аталанте». Мне чуть-чуть не хватало ритма, не хватало связи с другими игроками. Возможно, я слишком давил на себя.

Но «Марсель» – это большой клуб, нелегко выигрывать сразу. Я могу играть лучше, это очевидно. Но я играл четыре месяца. В следующем сезоне, с полной подготовкой и полной уверенностью я думаю, что сыграю лучше», – приводит слова Малиновского France 24.

30-летний украинец в текущем сезоне провел 21 матч за «Марсель» во всех турнирах. В его активе 2 гола и 1 ассист.

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