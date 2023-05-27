Биджиев: я бы не смотрел Дзюбе в паспорт, он внёс большой вклад в победы команды весной

Бывший вратарь московского «Локомотива» и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев прокомментировал продление контракта железнодорожников с нападающим Артёмом Дзюбой.
«Я думаю, это позитивный шаг как для «Локомотива», так и для самого Дзюбы. Всё-таки Артём достаточно значительно помог команде во второй части сезона. Он внёс большой вклад в победы, которые «железнодорожники» одерживали после зимнего перерыва. Дзюба – опытный и стержневой игрок. Забил весной восемь мячей, проявил себя с самой лучшей стороны. Возраст? Я бы в паспорт Артёму не заглядывал. Он своей игрой показывает, что не надо это делать. По-моему, здесь никаких проблем нет», — приводит слова Биджиева «Евро-Футбол.Ру».
Ранее «Локомотив» объявил о продлении контракта с 34-летним форвардом до лета 2024 года с возможностью продления ещё на один сезон.
- 27 мая 2023
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