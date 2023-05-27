Кавазашвили: в РПЛ меня удивил Дзюба, на нём поставили крест, а он оживил «Локомотив»

Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили заявил, что больше всего в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги его удивила игра нападающего Артёма Дзюбы, перешедшего минувшей зимой в «Локомотив».
«Кто меня больше всего удивил в РПЛ? Я не буду говорить о молодых талантливых ребятах. В этом сезоне меня удивил Дзюба. Тем, что на нём все поставили крест, а он оживил «Локомотив», – приводит слова Кавазашвили Metaratings.
Дзюба присоединился к «Локомотиву» в минувшее зимнее трансферное окно в статусе свободного агента. Нападающий провёл 11 матчей в составе железнодорожников во всех турнирах, забил восемь мячей и стал автором четырёх голевых передач.
Ранее «Локомотив» объявил о продлении контракта с 34-летним форвардом до лета 2024 года с возможностью продления ещё на один сезон.
- 27 мая 2023
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