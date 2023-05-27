«Боруссия» Д — «Майнц»: Онисиво удвоил преимущество гостей

В эти минуты проходит матч заключительного, 34-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречаются дортмундская «Боруссия» и «Майнц». Команды играют на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Марко Фрицем (Германия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 24-й минуте матча нападающий Карим Онисиво удвоил преимущество «Майнца».

В матче первого круга текущего сезона чемпионата Германии между этими командами «Боруссия» одержала победу в гостях со счётом 2:1.

Напомним, «Боруссия» станет чемпионом Германии, если одержит победу. При любом ином раскладе судьба золотых медалей будет зависеть от параллельного матча, в котором «Бавария» на выезде играет с «Кёльном».

За тур до конца сезона «Боруссия» занимает первое место в таблице Бундеслиги, набрав 70 очков в 33 матчах. «Бавария» располагается на второй строчке, заработав 68 очков по итогам 33 встреч. «Майнц» находится на девятом месте с 45 очками.