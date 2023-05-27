«Бавария» набрала наименьшее количество очков за 12 последних сезонов Бундеслиги
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В субботу, 27 мая, «Бавария» стала чемпионом Германии в 11-й раз подряд после того, как на выезде обыграла «Кёльн» (2:1) в матче 34-го тура Бундеслиги.
Мюнхенская команда набрала 71 очко в текущем розыгрыше чемпионата Германии. Таким образом, это худший показатель для команды по набранным очкам за 12 последних сезонов Бундеслиги.
В чемпионате Германии-2010/2011 «Бавария» набрала 65 очков. Тогда команда заняла третье место, пропустив вперёд дортмундскую «Боруссию» и «Байер». Отметим, что в сезоне-2011/2012 «Бавария» не выиграла национальное первенство, однако набрала 73 очка, что на два больше, чем в текущем розыгрыше чемпионата Германии.
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