«Ланс» впервые за 24 года сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов
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Обеспечив себе второе место в турнирной таблице Лиги 1, «Ланс» впервые за 24 года пробился на групповой этап Лиги чемпионов.
Команда Франка Эза гарантированно займёт второе место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 81 очко после 37 матчей. У занимающего третье место «Марселя» 73 очка в активе, у четвёртого «Монако» — только 65.
Таким образом, «Ланс» попадёт на групповой этап Лиги чемпионов — впервые за последние 24 года. Последний матч в этом сезоне кроваво-золотые проведут 3 июня с «Осером» на выезде.
Чемпионский титул во Франции выиграл «ПСЖ». Для парижан эта победа стала девятой в последних 11 сезонах и 11-й за всю историю. Тем самым «ПСЖ» побил рекорд «Сент-Этьена», на счету которого десять чемпионских титулов.
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