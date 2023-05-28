Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ланс» впервые за 24 года сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов

«Ланс» впервые за 24 года сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов
Комментарии

Обеспечив себе второе место в турнирной таблице Лиги 1, «Ланс» впервые за 24 года пробился на групповой этап Лиги чемпионов.

Команда Франка Эза гарантированно займёт второе место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 81 очко после 37 матчей. У занимающего третье место «Марселя» 73 очка в активе, у четвёртого «Монако» — только 65.

Таким образом, «Ланс» попадёт на групповой этап Лиги чемпионов — впервые за последние 24 года. Последний матч в этом сезоне кроваво-золотые проведут 3 июня с «Осером» на выезде.

Чемпионский титул во Франции выиграл «ПСЖ». Для парижан эта победа стала девятой в последних 11 сезонах и 11-й за всю историю. Тем самым «ПСЖ» побил рекорд «Сент-Этьена», на счету которого десять чемпионских титулов.

Материалы по теме
«ПСЖ» установил рекорд, выиграв чемпионат Франции в 11-й раз
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023