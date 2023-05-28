Рамирес: думаю, это мой последний сезон в России. Сделаю всё, чтобы уехать

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес сообщил, что сезон-2022/2023, возможно, станет для него последним в России. Футболист заявил о желании вернуться домой, в Эквадор.

«Честно, я хотел бы вернуться домой. Думаю, это мой последний сезон здесь. Скучаю по дому, мы с семьёй хотим вернуться домой, поэтому, думаю, мы сделаем всё, чтобы уехать», — приводит слова Рамиреса «Матч ТВ».

За «Краснодар» эквадорский футболист, имеющий российское гражданство, выступает с 2017 года. Ранее в своей карьере он защищал цвета венгерского «Ференцвароша», «Нюрнберга» и «Фортуны» Дюссельдорф.

В нынешнем сезоне 28-летний Рамирес провёл 26 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил два гола и отдал три результативные передачи.